Suisse : Les écoles doivent-elles se préparer à refermer?

Alors que les cas de Covid ne cessent d’augmenter en Suisse comme ailleurs, un chercheur estime que les établissements doivent à nouveau songer à l’enseignement à distance.

Retour des mesures d’hygiène

Car le tout dernier baromètre scolaire le montre: les mois passés à la maison durant le confinement ont eu une influence néfaste sur les élèves. Il leur a manqué un apprentissage équivalant parfois à 5 mois de cours. «Les études ont montré qu’une partie de ces matières n’a pas pu être rattrapée», affirme Stephan Huber. Au niveau international, les fermetures ont eu surtout des conséquences chez les plus jeunes et les plus défavorisés. Car «les enfants qui bénéficient d’un environnement familial privilégié et d’un soutien à la maison ont eu plus de facilité à passer à l’enseignement à distance», explique-t-il.