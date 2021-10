Inondations en Grèce : Les écoles et services publics fermés à Athènes

Depuis jeudi, la Grèce est de nouveau confrontée à un front orageux, qui a provoqué d’importants dégâts dans tout le pays et tué un berger sur l’île d’Eubée.

Les fortes inondations qui sévissent depuis deux jours en Grèce ont entraîné la fermeture des écoles dans la région d’Athènes, provoqué d’importants dégâts dans tout le pays et tué un berger sur une île au sud-est du pays. La Grèce est balayée depuis jeudi par un front orageux, le second en une semaine, qui a touché durement Athènes, les îles Ioniennes et la péninsule septentrionale de la Chalcidique.