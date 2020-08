Pas étonnant! Cette LÉO et sa créatrice ont été les 2 principaux fossoyeurs de l’école vaudoise. C’est normal que beaucoup s’en détournent! Je suis reconnaissant de pouvoir scolariser maintenant mes enfants dans la campagne fribourgeoise et avoir laissé derrière moi cette abominable Ecole publique vaudoise.

Pour les avoir côtoyé de l'intérieur, les écoles privées "à l'anglo-saxonne" sont avant tout un miroir aux alouettes. On vent très cher à des parents aussi riches que crédules une qualité d'enseignement qui n'est pas supérieure. Il y a bcp de marketing, on en met plein la vue avec des équipements en tout genre, une ambiance cosy, des événements extra-scolaires etc...mais au final l'enseignement n'y est pas meilleur, et les conditions de recrutement des profs est parfois olé-olé.

Une expérience 31.08.2020 à 21:26

J’ai fait une partie de ma scolarité en école publique. Ça été le calvaire absolu! Moqueries, rabaissements, tabassages, insultes, et j’en passe de la part de mes camarades. J’ai fait une autre partie de ma scolarité en école privée. Ça été le bonheur! Les classes étaient plus petites et l’ambiance beaucoup plus agréable. Personnellement... l’école privée est beaucoup plus recommandable!