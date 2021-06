Vaud : Les écoles privées restent tendance

Quelque 11'000 élèves étaient scolarisés en école privée en 2019 dans le canton, selon Statistique Vaud. Ce chiffre est stable depuis 2015, après quatre années de hausse.

Vaud est le deuxième canton suisse comptant le plus d’écoles privées, derrière Zurich. En 2019, plus de 11’000 élèves vaudois y étaient scolarisés , un chiffre stable depuis 2015 après quatre années de hausse. C’est ce que révèle l a dernière édition du courrier Numerus , Statistique Vaud. Environ 600 élèves passent chaque année de l’école publique à l’école privée, et autant font le chemin inverse, indiquent les autorités.

Parmi les autres données publiées par le Canton, on lit que les Suisses représentent un tiers des élèves en école privée et privilégient le programme vaudois. La majorité des élèves (60%) suit donc un programme étranger. Ces programmes étrangers attirent au secondaire II beaucoup d'élèves en provenance d'autres pays, ce qui fait grimper la part des élèves scolarisés en école privée à ce niveau à 18%. Le Canton met aussi en évidence que le nombre d’élèves chinois a été multiplié par six entre 2011 et 2016. Ainsi, la Chine est devenue la 5e nationalité étrangère la plus représentée avec près de 300 élèves. Elle suit la Russie, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni.