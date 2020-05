Royaume-Uni

Les écoles rouvriront partiellement leurs portes

Fermées après plus de deux mois de confinement, les classes reprendront au Royaume-Uni le 1er juin, avec des effectifs réduits.

Le retour à l'école se fera progressivement et par tranches d'âge pour les écoles primaires (image d'illustration).

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a confirmé dimanche son plan de déconfinement progressif. La réouverture partielle des écoles aura lieu le 1er juin, après plus de deux mois de confinement pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.

Le retour se fera progressivement et par tranches d'âge pour les écoles primaires. Elle concernera d'abord les élèves âgés de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans, a précisé M. Johnson lors du point de presse quotidien du gouvernement sur la lutte contre le nouveau coronavirus.

Les élèves du secondaire reprendront plus tard, a-t-il ajouté, soulignant qu'élèves et enseignants seraient en «contact» pour préparer les examens à partir du 15 juin.

Comme dans de nombreux pays, les conditions de la réouverture des écoles fait l'objet de controverses au Royaume-Uni, deuxième pays le plus durement touché. Plusieurs collectivités locales écartent d'ores et déjà un retour au 1er juin en Angleterre, tandis que les écoles restent fermées en Ecosse, Pays de Galles et Irlande du Nord.