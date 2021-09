Covid : Les écoles vaudoises ne tombent encore pas le masque

Le Canton a décidé de prolonger le port du masque dans les lieux de formation des écoles obligatoires et post-obligatoires jusqu’au 1er octobre.

Des cours sans masques, ce n’est pas au programme ou du moins pas pour tout de suite dans le canton de Vaud. Le Département de la formation, de la jeunesse et de la Culture (DFJC) et l’Office du Médecin cantonal du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) ont fait le point et ont décidé de conserver cette mesure jusqu’au 1er octobre. En revanche à l’extérieur, lors des pauses, sport ou autres déplacements, le masque n’est plus requis. Cette stratégie annoncée dans un communiqué permet de garder les classes ouvertes.