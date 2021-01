L’arrivée des vaccins mais aussi du nouveau variant anglais du coronavirus rendent la situation moins prévisible à moyen terme, estime la Conseillère d’Etat vaudoise responsable de l’éducation Cesla Amarelle. En accord avec le bureau du médecin cantonal, elle a donc choisi d’intensifier les tests rapides dans les écoles. Alors que jusqu’à maintenant, un dépistage généralisé était organisé dans une classe à partir de trois cas en cinq jours, il sera désormais effectué à partir de deux cas en cinq jours, et même un seul cas lorsqu’il s’agit du variant anglais. Et ce dans tous les niveaux scolaires. «L’idée est de définir la dynamique de l’épidémie dans ces cas: le virus s’est-il transmis au sein de la classe? Si oui, alors des quarantaines collectives seront décrétées, mais pas avant», détaille le médecin cantonal adjoint Eric Masserey.

«L’école doit rester un lieu de stabilité et de sérénité, avance Cesla Amarelle pour expliquer cette stratégie. Les interventions à l’échelle d’un collège amènent rumeurs, craintes et questionnements, c’est déstabilisant.» Et de prendre en exemple le collège de Mézières , dans lequel sept classes du même niveau ont été dépistées à cause d’un nombre élevé de cas, d’absences et de quarantaines, le tout dans une grande agitation. «Cela a permis de rôder le mécanisme, poursuit Eric Masserey. Il nous faudra notamment améliorer la communication auprès des parents. Il faudra aussi accepter une certaine incertitude durant quelques jours, car c’est le temps qu’il faut pour déterminer la dynamique de l’épidémie.»

Lors d’une décision de dépistage, les parents pourront refuser que leur enfant soit testé à l’école, mais devront alors organiser un examen médical de leur côté, faute de quoi ce dernier sera placé en quarantaine. Les fermetures d’établissement, elles, ne devraient intervenir qu’en dernier recours, et «sans précipitation», annonce la ministre. Pour le médecin cantonal adjoint en effet, malgré plusieurs prises de paroles scientifiques récentes sur la sous-estimation de la contagion via les enfants, ce n’est pas à l’école que le virus se transmet le plus, et surtout, pas par la vie en classe mais plutôt par les activités annexes. «Dans la population, ce sont davantage les plus âgés qui infectent les plus jeunes que l’inverse.»