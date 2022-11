Suisse : Les écoles violent la convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant

Imaginez le cas de Lisa, une fillette de 11 ans, qui a fait preuve de violence à l’école. L’institutrice ne la veut plus dans sa classe et les parents sont informés. La direction de l’école hésite alors entre la changer de classe, l’exclure de l’établissement, voire carrément de la placer en foyer. À aucun moment la fillette n’est entendue. À aucun moment quelqu’un de l’école n’a essayé de comprendre son comportement. Ainsi, la loi a été bafouée.

C’est le cas concret qu’a pris la «NZZ am Sontag» pour révéler que la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, qui stipule que les enfants doivent être pris au sérieux et respectés, n’est souvent pas appliquée dans les écoles suisses. Pourtant la convention, adoptée il y a trente-trois ans le souligne: on ne peut pas simplement disposer d’eux. Ils ont le droit de se défendre.

Pas de loi pour le cadre scolaire

Or de nombreux élèves sont dans le même cas que la petite Lisa. «Aujourd’hui encore, des décisions concernant des enfants sont prises dans les écoles sans qu’ils soient consultés», selon Irène Inderbitzin, directrice de l’Office de l’ombudsman des droits de l’enfant. Depuis son ouverture, il y a deux ans, ce bureau a soutenu 700 enfants, essentiellement pour des problèmes à la suite de divorces. Et il obtient de bons résultats, car les droits des enfants sont aujourd’hui ancrés dans la loi en ce qui concerne la famille.

Mais ce n’est pas le cas quand les problèmes surgissent dans le cadre scolaire. L’éducation étant du ressort des cantons, il n’existe en effet pas de loi fédérale sur les droits de l’enfant à l’école, souligne la «NZZ». Et il existe de grandes différences entre les cantons: la moitié d’entre eux ne reconnaît aucun droit à l’élève de participer aux décisions qui le concernent. Et, si la loi existe, elle n’est pas ou mal appliquée, à l’image du canton de Zurich. Raison pour laquelle le gouvernement vient d’accepter un postulat du Grand Conseil visant à garantir la mise en œuvre de la Convention de l’ONU.

Manque de formation

Comment cette situation est-elle possible en Suisse? «C’est souvent lié à la fausse idée qu’on ne veut pas accabler un enfant avec des questions personnelles», répond Irène Inderbitzin. De plus, de nombreux juristes et spécialistes ne sont pas habitués à prendre en compte le point de vue des enfants. Ils manquent de formation sur la psychologie et le développement des jeunes, selon elle.