Valais: Les écoliers ont droit à 2 jours de congé injustifié

La proposition a été largement soutenue lundi par les députés (77 oui contre 40 non). Dès la rentrée prochaine, les écoliers valaisans auront ainsi droit à deux journées joker par année scolaire. Autrement dit, durant ces deux jours, les parents pourront décider de ne pas envoyer leur enfant à l’école, sans justification. «Nous voulons nous adapter aux besoins des familles, mais nous refusons catégoriquement une école à la carte», préviens toutefois Jean-Philippe Lonfat, chef du Service de l’enseignement valaisan, contacté par «Le Nouvelliste».

Ces demandes d’absence, pour être acceptées, devront respecter une série de conditions. Par exemple, les congés ne pourront pas s’ajouter aux vacances, ou tomber lors de journées spéciales, comme un camp ou une sortie culturelle. De plus, les jokers devront être sollicités avec au moins un mois d’avance et le travail manqué en classe devra être rattrapé. Le système sera considéré à l’essai durant trois ans, souligne le quotidien valaisan. À noter qu’après Fribourg et le Jura, le Valais est le troisième canton romand à instaurer ces congés injustifiés. Côté alémanique, une quinzaine de cantons les ont aussi mis en place.