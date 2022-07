Canton de Zurich : Les écoliers zurichois auront des notes dès la 2e année scolaire

Le Grand Conseil zurichois a décidé d’inscrire l’obligation des notes dans la loi scolaire. Finies les appréciations dès la 2e année.

Les élèves du canton de Zurich recevront à nouveau obligatoirement des bulletins scolaires avec des notes dès la 2e année. Alors que les notes et les appréciations cohabitent actuellement, le Grand Conseil zurichois – à majorité de droite – a en effet décidé d’abandonner le système des appréciations et d’inscrire l’obligation des notes dans la loi scolaire.

Pour le député PLR Marc Bourgeois, il s’agit avant tout de sauver les notes, gage de clarté et d’objectivité. «Un mouvement se met en marche pour effacer complètement les notes, mais nous ne voulons pas de cela», a-t-il expliqué à la RTS, avant d’ajouter: «On a demandé à plus de 2000 parents zurichois et 70% ont dit qu’ils voulaient les garder.» La gauche déplore cette décision. Pour Judith Stofer (Liste alternative), il s’agit d’une politisation de l’école. «L’école devient un jouet, ou une balle, que l’on veut pour soi selon la sensibilité et la composition politique du Grand Conseil», déplore-t-elle.