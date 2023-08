Initiative populaire: Les écologistes réclament des panneaux solaires sur chaque toit

L’initiative solaire des Verts va beaucoup plus loin qu’annoncé précédemment. Le texte, désormais disponible, demande que chaque propriétaire installe un système photovoltaïque sur le toit de sa maison dans les 15 ans à venir, rapportent «Le Matin Dimanche» et la «SonntagsZeitung». Cela ne concernerait pas seulement les nouveaux bâtiments et les bâtiments à rénover, mais toutes les maisons. Des exceptions sont envisagées pour les maisons classées monuments historiques et pour les toits qui ne seraient pas adaptés à une installation solaire.