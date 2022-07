ECRANS XXL: Les écrans dans les voitures sont toujours plus grands

Dans les voitures modernes, point de boutons et de touches comme on a traditionnellement l’habitude d’en voir. Les écrans ultramodernes sont le nec plus ultra – et ils sont de plus en plus grands.

Qu’ils soient tactiles ou non, les écrans numériques ont fondamentalement changé notre manière d’interagir avec notre voiture. Ces interactions ne constituent pas toutes un progrès – changer le réglage de la climatisation à 60 km/h sur l’autoroute en appuyant sur une minuscule icône est aussi énervant que dangereux. Les constructeurs automobiles misent aujourd’hui sur des écrans de plus en plus grands dans l’habitacle; ils remplacent quasiment tous les boutons et touches physiques qui remplissaient jadis la même fonction. Dans un monde dans lequel tout est une question de taille, il s’agit ici des plus grands écrans actuellement disponibles dans ce secteur.

9. Tesla: écran tactile central (15 pouces)

Tesla

Tesla a été l'un des pionniers de l'écran tactile géant, qui a remplacé la plupart des commandes physiques avec l’arrivée de la berline Model S. Aujourd'hui, le crossover plus petit, le Model Y, et la berline Model 3 sont équipés d'écrans tactiles 15 pouces. Orientés en mode portrait, ils sont clairs et réactifs, mais la question de savoir s’il est absolument indispensable de régler les rétroviseurs extérieurs via l'écran reste discutable. En effet, même les conducteurs aux mains les plus sûres peuvent trouver l'interface gênante, bien qu'elle soit parfaitement adaptée à l'affichage de cartes de navigation, par exemple.

8. Ford: écran tactile avec Sync4A (15,5 pouces)

Ford

Les deux voitures électriques les plus prometteuses de Ford, la F-150 Lightning et la Mustang Mach-E, sont toutes deux équipées d’écrans tactiles de 15,5 pouces, ce qui confère à l’habitacle des deux modèles une sensation de technologie de pointe. L’écran 15,5 pouces n’est toutefois disponible de série que sur la Mach-E, tandis que les lignes d’équipement inférieures de la F-150 Lightning sont équipées d’un écran plus petit. Les deux systèmes fonctionnent avec le très convivial logiciel Sync4A de Ford. Les fonctions telles que Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont standard et l’écran en format portrait est globalement facile à utiliser. Ford a par ailleurs trouvé un moyen astucieux pour intégrer une molette de contrôle du volume physique dans l’écran tactile, de sorte qu’il est possible de commander au moins une des fonctions intérieures fréquemment utilisées sans devoir quitter la route des yeux.

7. Rivian: écran tactile central (16 pouces)

Rivian

Les constructeurs automobiles ont profité des voitures électriques pour introduire les dernières technologies. Dans le cas du pick-up Rivian R1T, un écran tactile de 16 pouces se trouve au milieu de la planche de bord. Malheureusement, Rivian a choisi d’utiliser sa propre interface, ce qui fait qu’Apple CarPlay et Android Auto ne sont pas disponibles. Le reste de l’interface utilisateur n’est pas non plus aussi sophistiqué qu’on pourrait l’attendre d’un véhicule flambant neuf.

6. Porsche: écran incurvé (16,8 pouces)

Porsche

Rares sont les conducteurs capables de rivaliser avec l’attrait toujours aussi grand d’une voiture portant le sigle Porsche, bien que la marque allemande ne soit pas vraiment connue pour être à la pointe de la technologie automobile. La Taycan a toutefois constitué un grand pas en avant. Cette voiture électrique sportive est dotée d’un magnifique écran incurvé de 16,8 pouces qui peut être configuré pour afficher notamment les cartes de navigation ou sa propre liste de lecture musicale. Associé à un écran tactile de 10,9 pouces, un deuxième écran tactile de 8,4 pouces pour la climatisation et à un écran tactile côté passager de 10,9 pouces, la Taycan offre au total une surface d’écrans considérable, mais qui peut être intimidante pour quelqu’un habitué à conduire jusqu’à présent un modèle Porsche plus ancien.

5. Tesla: écran tactile central (17 pouces)

Tesla

Tesla figure deux fois dans cette liste avec la Model X et la Model S, les deux disposant d’un grand écran tactile de 17 pouces, récemment mis à jour. Le système dispose de tous les joujoux Tesla, comme la possibilité de visionner des films et de jouer à des jeux vidéo. Bien entendu, tout doit être réglé via cet écran, qu’il s’agisse de la climatisation, de la radio ou des sièges. Même le passage de la marche avant ou de la marche arrière se fait à partir de cet écran. Avec le temps, cela devient plus intuitif, mais nous préférons toujours que certaines commandes soient présentes physiquement.

4. BMW: écran de cinéma (31 pouces)

BMW

Certes, il existe d’autres écrans plus grands dans cette liste, mais ils regroupent plusieurs affichages sur un seul panneau. D’un point de vue technique, le nouvel écran de cinéma BMW de 31 pouces est le plus grand écran continu dans un véhicule neuf. Introduit comme nouvelle fonction pour les passagers arrière dans la nouvelle Série 7 et dans l’i7, ses caractéristiques techniques mettent même l’eau à la bouche des technophiles les plus purs et durs. L’écran s’abaisse automatiquement du toit et l’écran tactile peut atteindre une résolution de 8K et environ 8000 x 2000 pixels par colonne d’écran. La connectivité 5G et l’intégration d’Amazon Fire TV ajoutent au plaisir. L’écran peut en outre être incliné pour obtenir un angle de vue optimal. Associé à un système de son surround haut de gamme de Bowers & Wilkins Diamond et à la possibilité d’obscurcir l’arrière de la cabine sur simple pression d’un bouton, l’écran de cinéma de BMW est la nouvelle référence en matière de divertissement en voiture.

3. Lucid: cockpit en verre (34 pouces)

Lucid Air

En comparaison, l’habitacle de la berline Lucid Air laisse paraître la Tesla Model S plutôt nue. Bien que l’Air ait une allure futuriste et minimaliste, l’atmosphère générale à l’intérieur est plus chaleureuse. Le conducteur fait face au Glass Cockpit (cockpit en verre), un magnifique écran flottant de 34 pouces, d’une résolution de 5K. Au centre, se trouve le combiné d’instruments; du côté gauche, un panneau de commande et du côté droit, un écran pour l’infodivertissement. Le Pilot Panel, un deuxième écran tactile reposant sur la console centrale, permet entre autres de réguler le système de climatisation. Certes, les écrans sont très esthétiques, mais le logiciel s’est toutefois révélé un peu lent sur certains des premiers exemplaires.

2. Cadillac: écran DELO incurvé (38 pouces)

Cadillac

Comme Lucid, Cadillac combine plusieurs écrans en une seule unité dans le nouvel Escalade. Avec une taille totale de 38 pouces, l’écran à diodes électroluminescentes organiques (DELO) incurvé est un monde en soi qui se distingue de tout ce que Cadillac a pu faire jusqu’à présent. Comme beaucoup de ces grands écrans, son utilisation peut être un peu fastidieuse au départ. Heureusement, Cadillac a réussi à mettre en place une configuration intuitive avec des menus logiques, complétée par des graphiques d’une grande netteté et une grande réactivité. L’écran tactile de 16,9 pouces se trouve au milieu de la planche de bord, mais il y a aussi un bouton rotatif physique plus bas.

1. Mercedes-Benz: l’hyperécran MBUX (56 pouces)

Mercedes-Benz