Jeux vidéo : Les éditeurs mènent la vie dure aux joueurs nostalgiques

Le retrait ou le recyclage de certains titres a de quoi frustrer leurs plus fidèles adeptes

Les éditeurs de jeux vidéo font le ménage dans leurs catalogues. La firme nippone Sega a choisi de retirer un grand classique de ses boutiques numériques. Les différents opus de la saga «Sonic the Hedge­hog» ne seront plus en vente le 20 mai prochain. L’éditeur prévoit cependant de les réintroduire un mois plus tard, sous la forme d’une offre groupée remastérisée coûtant une quarantaine de francs.

Jeux dépassés retirés chez Ubisoft

Dans un registre différent, le géant franco-canadien Ubisoft a fermé l’accès en ligne pour une nonantaine de jeux délaissés, dont «Rayman Legends» sur PC et «Rainbow Six Vegas 2» sur Xbox One. Ces titres ne proposeront plus de mode multijoueur en ligne. Les fonctionnalités hors ligne resteront en revanche disponibles. Plusieurs titres encore jouables sur Xbox One sont concernés, comme d’anciens opus de «Just Dance», dont les joueurs risquent de perdre l’accès aux chansons qu’ils avaient achetées.