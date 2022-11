Les éducateurs de la prison pour mineurs de la Clairière font grève

«Lourde charge émotionnelle»

Les éducateurs estiment que les jeunes ont tout à y perdre. «Par ailleurs, avec des horaires de huit heures, si l’un d’eux pète un câble, il doit traiter avec le même éducateur toute la journée, ce n’est pas idéal. Alors que si un relais s’opère, le nouvel arrivant, n’ayant pas été en conflit, peut plus facilement faire retomber la pression.» Les collaborateurs jugent enfin que ce dispositif les pousse à se croiser plutôt qu’à travailler ensemble, donc nuit à la transmission des informations et péjore le processus d’observation.

«Une population fragile»

«On s’inquiète de la prise en charge des mineurs, remarque une éducatrice. Quel que soit l’horaire retenu, le manque de personnel est là, alors qu’il s’occupe d’une population particulièrement fragile. Nous avons le sentiment que les moyens manquent parce qu’il s’agit du secteur peu porteur de la détention.» Ce mouvement de colère s’inscrit dans un contexte compliqué: les jeunes en observation restent de plus en plus longtemps à la Clairière, souvent bien au-delà des mandats de placement de trois mois, en raison du manque de foyers destinés à cette population. Par ailleurs, les éducateurs sont confrontés à de plus en plus de violence et de jeunes souffrant de troubles psychologiques, sans compter les mineurs non accompagnés, ardus à gérer en raison de leur manque de perspectives.