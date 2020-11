Suisse : Les effectifs réels de l’armée vont légèrement augmenter

Un peu moins d’un tiers des militaires incorporés aujourd’hui peuvent être appelés dans le cadre d’un service d’appui ou actif, alors qu’ils ne suivent plus de cours de répétition.

Le principal constat du recensement est la disparité entre les effectifs réels (143’372) et le nombre de militaires encore astreints au service d’instruction, soit 100’372, a indiqué le Groupement de la Défense (l’Armée suisse) lundi dans un communiqué. Un peu moins d’un tiers des militaires incorporés aujourd’hui, soit 43’045, peuvent être appelés dans le cadre d’un service d’appui ou actif, alors qu’ils ne suivent plus de cours de répétition.

Selon l’Armée suisse, cette disparité va probablement encore s’accroître ces prochaines années. Il manquera donc des participants aux entraînements lors des cours de répétition et ces derniers ne pourront plus être menés dans des conditions réelles, lit-on dans le communiqué.

Davantage de femmes

Le recensement montre par ailleurs qu’entre 2011 et 2019, le nombre de départs pour raisons médicales a été réduit de 48%, à la suite de mesures visant cette réduction. Le nombre de départs au service civil a augmenté de manière continue entre 2011 et 2017 puis s’est stabilisé en 2018 et 2019, d’après l’Armée suisse. En 2019, la moitié des soldats sont restés dans l’institution, entre le recrutement et la fin du service militaire.