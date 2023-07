Suisse: Les effets du CBD tentent les plus de 60 ans

Les aînés sont certes moins nombreux que les jeunes à dire qu’ils ont déjà testé le CBD, une variante légale du cannabis aux effets moindre à cause d’une faible teneur en THC. Mais la tentation d’utiliser des produits à base de cette substance est plus grande chez les plus de 60, selon un sondage de l’entreprise Link repris par la «NZZ am Sonntag».