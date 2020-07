OMS

«Les effets du Covid se feront sentir pendant des décennies»

Le comité d’urgence de l’OMS, qui s’est réuni vendredi à Genève pour la quatrième fois depuis janvier, évoque une crise sanitaire «comme on n’en voit qu'une par siècle».

Composé d'une vingtaine de membres et conseillers, le Comité peut proposer de nouvelles recommandations ou en amender certaines, même s'il ne fait guère de doute que l'urgence internationale sera maintenue, alors que la pandémie a touché plus de 17 millions de personnes et fait plus de 660'000 morts.