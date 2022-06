effets sur la santé: Les effets du sport diffèrent selon le moment de la journée

L’étude, publiée le 31 mai et menée par le Skidmore College (État de New York), a suivi deux groupes composés de femmes et d’hommes. Tous les participants suivaient le même régime alimentaire , mais le premier groupe s’entraînait à 8 h 30 alors que le second faisait du sport le soir, entre 18 h et 20 h.

L’exercice matinal pour brûler des calories

Pas de règle absolue

L’étude rappelle qu’il n’existe pas de règle absolue et que tout exercice est bon pour la santé et sera plus bénéfique que de ne rien faire. Le Dr Arcerio conclut: «Le meilleur moment pour faire de l’exercice est celui où vous pouvez le faire et l’intégrer dans votre emploi du temps». Les chercheurs souhaitent mener une étude supplémentaire pour en savoir davantage sur les causes de ces différences. «Des éléments comme les hormones, les cycles de sommeil et d’autres différences biologiques peuvent expliquer la différence du moment de l’activité physique sur les hommes et les femmes», avancent-ils.