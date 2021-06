Covid-19 : Les effets graves des vaccins restent rares en Suisse

Selon les données de Swissmedic, les complications liées à la vaccination ne sont pas légion. Les femmes sont les plus touchées.

La piqure effraie mais comporte relativement peu de risques. gabrielrancourt

La «SonntagsZeitung» fait le point ce dimanche sur les effets secondaires négatifs des vaccins contre le Covid-19. Selon les données de Swissmedic, l’autorité de régulation des médicaments, 2944 cas d’effets indésirables ont été signalés, sur 6,4 millions de doses administrées. 40,8% concernaient le vaccin Pfizer Biontech, 57,6% celui de Moderna. Dans la plupart des cas, il s’agissait de maux de tête.

Malheureusement, 35% étaient graves. 97 personnes vaccinées sont décédées. En moyenne, elles avaient 81 ans et étaient atteintes de maladies sévères. Selon des études, ce sont ces pathologies et non la vaccination qui ont provoqué les décès. «À l’heure actuelle, rien n’indique que les vaccins utilisés conduisent à une augmentation du nombre de décès», écrit Swissmedic.

On ne sait pas encore s’il y a une différence entre le vaccin de Moderna et celui de Pfizer. Ce dernier enregistre plus de signalements d’effets indésirables graves, sans qu’un lien de causalité ait été prouvé.

Les femmes plus touchées

Deux tiers des effets indésirables rapportés concernent des femmes, un tiers des hommes. Mais selon Swissmedic, les chiffres reflètent les signalements et non les effets secondaires réels. Les études cliniques ne montreraient pas de différence selon le sexe. Il se pourrait que, puisque les femmes ont une espérance de vie plus longue, elles se sont plus fait vacciner. Une autre hypothèse est qu’elles prennent davantage de médicaments pouvant interférer avec le vaccin.

En cas de réactions allergiques fortes, comme des essoufflements et des gonflements, il est conseillé de se rendre chez son médecin. Il est normal que des effets secondaires légers se produisent après une piqure.

Effet indésirable… du football La campagne de vaccination pourrait ralentir par ailleurs, note le journal dominical. A Zurich, ils sont nombreux à sécher leur séance piqûre. La cause potentielle: les matchs de l’Euro, que certaines personnes préféreraient à leur rendez-vous avec la seringue.