Etats-Unis – Les efforts de Biden pour promouvoir ses réformes tombent à plat

États-Unis : Les efforts de Biden pour promouvoir ses réformes tombent à plat

Joe Biden s’est efforcé mercredi dans le Missouri, État du centre des États-Unis, de vanter ses grands plans d’investissement qui, jusqu’ici, tombent à plat auprès de ménages américains profondément pessimistes.

Le président américain a prononcé un discours dans un hangar de la régie des transports de Kansas City, où la Maison-Blanche a fait tendre des bannières portant un tout nouveau slogan, «Building a Better America» («Construire une meilleure Amérique»), et renvoyant vers une page internet flambant neuve. «Finies les paroles, place à l’action», a-t-il dit, en référence aux promesses jamais tenues de son prédécesseur Donald Trump, qui voulait investir lourdement dans les infrastructures. «Nous allons reconstruire ce pays», a promis Joe Biden.

Efforts de communication

Américains pessimistes

Peut-être plus inquiétant pour un Joe Biden qui mise sur le pouvoir d’achat et l’espoir de progression sociale pour séduire la classe moyenne: 61% des personnes interrogées estiment que l’économie américaine va dans la mauvaise direction. Et ce malgré une croissance robuste et une baisse du chômage, reléguées au second plan par une poussée d’inflation qui inquiète les ménages.