Crise en Ukraine : Les efforts diplomatiques s’enlisent

Malgré des risques de guerre, les discussions pour tenter de sortir de la crise russo-occidentale n’ont pas progressé ce vendredi.

Plus de 100’000 militaires et des armes lourdes sont massés depuis des mois aux frontières de l’Ukraine.

Signe de la volatilité de la situation, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, a estimé vendredi que la Russie pouvait «à tout moment» envahir l’Ukraine, aux frontières de laquelle elle a massé plus de 100’000 militaires et des armes lourdes depuis des mois. «Nous ne voyons toujours aucun signe de désescalade dans la situation actuelle et nous le regrettons vivement», a relevé le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit, vendredi.