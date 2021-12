Tornades meurtrières aux États-Unis : Les égratignures d’Oaklynn, 2 mois, cachaient un mal bien plus terrible

Une petite fille a d’abord survécu au passage d’une violente tornade, vendredi dans le Kentucky. Mais, atteinte d’une hémorragie cérébrale, elle a succombé à ses blessures lundi.

Les premiers examens d’Oaklynn étaient pourtant rassurants. Facebook

Le sud et le centre des États-Unis ont été ravagés vendredi par des tornades dévastatrices qui ont fait au moins 88 morts. La plus jeune victime n’avait que deux mois. La petite Oaklynn a succombé à ses blessures lundi matin à l’hôpital pour enfants de Louisville (Kentucky). Ses parents ont pris la douloureuse décision de débrancher la machine qui la maintenait en vie. «Je ne voulais pas qu’elle souffre plus longtemps», confie à WHAS 11 Douglas Koon, son papa.

Le soir de la tornade, Oaklynn, ses frères et ses parents avaient quitté leur mobile home pour aller se réfugier chez la mère de Jackie à Dawson Springs. Pour une meilleure protection, Douglas avait laissé sa fille attachée dans son siège pour bébé. Toute la famille s’était ensuite mise à l’abri dans la salle de bains. «Puis tout d’un coup, c’était comme si le temps s’était arrêté. J’avais l’impression d’être ballotté comme une poupée de chiffon dans un sac et que quelqu’un me frappait avec une batte de baseball de façon répétée. Je n’entendais rien d’autre que la destruction», témoigne l’Américain.

Toute la famille a été éjectée de la maison et propulsée de l’autre côté de la rue. Dans un premier temps, il semblait que la petite Oaklynn allait s’en sortir sans trop de mal. Lors d’un premier contrôle à l’hôpital, les médecins n’ont constaté que des coupures superficielles et des égratignures sur le corps du bébé. «Son rythme cardiaque et sa tension artérielle étaient bons, les résultats du scanner étaient bons et les radios étaient en ordre», confie Douglas. Mais une fois rentrée, la petite a commencé à émettre d’étranges bruits, et sa maman l’a ramenée à l’hôpital.

Un second examen a révélé une hémorragie cérébrale. Le personnel médical a expliqué à ses parents qu’elle serait en état de mort cérébrale pour le reste de sa vie, mais qu’elle ne s’en sortirait probablement pas car son cerveau continuait à enfler. C’est le cœur lourd que le couple a décidé de laisser partir sa petite fille. «Je suis reconnaissant de l’avoir eue au moins deux mois. Elle était le bébé le plus mignon du monde et avait le plus grand sourire et les plus beaux yeux», se souvient son papa.