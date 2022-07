Japon : Les élections à l’ombre de l’assassinat de Shinzo Abe

Les Japonais se rendent aux urnes ce dimanche pour les élections sénatoriales. Des élections passées au second plan après l’assassinat vendredi de l’ancien premier ministre Shinzo Abe.

L’auteur présumé arrêté

L’assassinat par balles de Shinzo Abe, l’un des hommes politiques les plus connus de l’Archipel, a profondément meurtri et ému au Japon comme à l’étranger, et les messages de condoléances ont afflué du monde entier, y compris de Chine et de Corée du Sud, avec lesquelles le Japon entretient des relations souvent houleuses. L’auteur présumé de l’attaque, arrêté sur les lieux, a avoué avoir délibérément visé Shinzo Abe, expliquant à la police en vouloir à une organisation à laquelle il croyait que celui-ci était affilié. Certains médias japonais ont évoqué un groupe religieux.