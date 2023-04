Genève: Suivez les élections cantonales en direct

Les résultats sont bien sûr provisoires et, surtout, un second tour aura lieu le 30 avril, mais si on devait en rester là, la gauche conserverait la majorité au Conseil d'Etat, avec quatre des sept sièges. Pierre Maudet ferait son retour au gouvernement sous la bannière Libertés et justice sociale. Le Centre et le MCG en seraient exclus. Et le PLR y récupérerait un siège.