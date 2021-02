France : Les élections départementales et régionales reportées

Prévues au mois de mars, les élections départementales et régionales françaises ont été reportées au mois de juin en raison de la situation sanitaire.

Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, a confirmé que les élections se tiendront les 13 et 20 juins prochains.

Les élections départementales et régionales en France, prévues au mois de mars, ont été reportées au mois de juin par un vote mardi soir au Sénat (chambre haute) à cause de la situation sanitaire dans le pays.

La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a réaffirmé au Sénat que, comme cela a été annoncé au Parlement, les élections «se tiendront bien les 13 et 20 juin prochains».

Le texte adopté mardi prévoit «qu’au plus tard le 1er avril», le gouvernement remette au Parlement un rapport, sur la base «d’une analyse de comité de scientifiques», «sur l’état de l’épidémie de Covid-19, sur les risques sanitaires à prendre en compte et sur les adaptations nécessaires à la tenue des scrutins et des campagnes électorales les précédant».