Allemagne : Les élections générales se tiendront le 26 septembre 2021

On en sait davantage sur les élections générales allemandes qui permettront d’organiser le départ de la chancelière Angela Merkel.

Congrès à venir

Chancelière depuis 2005, elle avait annoncé fin 2018, après plusieurs revers électoraux de son parti conservateur chrétien-démocrate (CDU), ne pas vouloir se représenter pour un cinquième mandat. La CDU, largement en tête dans les sondages à plus de 36% d’opinions favorables, est divisée sur la suite entre un courant centriste partisan de la continuité et la tentation d’un virage à droite.

Un congrès doit en principe désigner son nouveau président mi-janvier. Trois candidats sont en lice: deux modérés Armin Laschet, à la tête de la région la plus peuplée, la Rhénanie du nord-Westphalie, ainsi que Norbert Röttgen, un expert en politique étrangère, et un tenant d’une ligne plus à droite, Friedrich Merz, un adversaire historique d’Angela Merkel.