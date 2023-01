Kazakhstan : Les élections législatives auront lieu en mars

Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a dissous jeudi la chambre basse du Parlement du plus vaste État d’Asie centrale et fixé des législatives anticipées au 19 mars, soit quatre mois après sa réélection lors d’une présidentielle anticipée. «Je décide de dissoudre la septième législature de la Majilis du Parlement de la République du Kazakhstan» et de «fixer des élections anticipées (…) le 19 mars 2023», indique un décret présidentiel. Outre la Majilis, où sont représentés seulement trois partis qui soutiennent tous le président Tokaïev, ce dernier a dissous les parlements locaux, dont les députés sont élus au suffrage universel.

L’après Nazarbaïev

Réformes promises

Fin novembre, M. Tokaïev a été réélu sans surprise lors d’une présidentielle anticipée, recueillant plus de 80% des voix après un scrutin critiqué pour son absence de concurrence. Le président-candidat avait fait campagne en portant son projet visant à créer un «Nouveau Kazakhstan» plus juste et moins inégalitaire. M. Tokaïev a alors promis après sa réélection l’ouverture d’une «nouvelle ère» où «toutes les principales institutions du pouvoir seront réformées». Il a aussi répété son attachement aux réformes économiques et à la «fin du monopole au pouvoir», comme l’a connu le Kazakhstan sous M. Nazarbaïev, qui a été privé mi-janvier de son statut de «chef de la nation».