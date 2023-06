Koweït: Les élections législatives remportées par l’opposition

Un juge koweïtien et ses assistants lors du dépouillement des bulletins de vote dans le quartier Abdullah al-Salem de la ville de Koweït, le 6 juin 2023.

Contrairement aux autres pays de la région, le Koweït connaît une vie politique dynamique, certains députés n’hésitant pas à prendre à partie des ministres issus de la famille régnante des Al-Sabah, qui conserve les leviers du pouvoir. Ce bras de fer permanent a entraîné la démission de plusieurs gouvernements et la dissolution du Parlement à de nombreuses reprises, plongeant le pays dans une profonde crise politique.

Septième gouvernement en trois ans

L’opposition a remporté 29 sièges de députés sur 50, dont 12 islamistes et une ancienne ministre qui a été réélue, selon les résultats des élections de mardi publiés par l’agence de presse officielle Kuna. Le nouveau Parlement est essentiellement composé des mêmes figures que le précédent, à l’exception de 12 députés, dont de jeunes réformateurs, pour certains se revendiquant de l’opposition, qui font leur entrée dans l’assemblée. Il tiendra sa première réunion le 20 juin, a indiqué Kuna.

En mars, la Cour constitutionnelle avait invalidé les élections législatives de 2022, se prononçant en faveur du rétablissement du précédent Parlement, issu du scrutin de 2020. Ces deux élections avaient été remportées par l’opposition. Début avril, la petite monarchie avait formé son septième gouvernement en trois ans, et quelques jours plus tard, l’émir avait dissous le Parlement et convoqué de nouvelles législatives.