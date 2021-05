Échiquier politique : Les électorats français et européens basculent à droite

A un an de la présidentielle en France, la question est de savoir si ce réalignement à droite profitera à une droite de gouvernement ou à l’extrême droite.

L’opinion publique en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni se situe de plus en plus majoritairement à droite, selon une enquête publiée mardi par la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol). «L’autopositionnement politique sur un axe gauche-droite révèle un basculement à droite des électorats européens. (...) De puissants courants de droitisation sont à l’oeuvre en France», note l’étude.