Météo : Les éléments se sont déchainés sur la Suisse lors de la Pentecôte

De violents orages ont frappé la Suisse pendant le week-end de Pentecôte. Ils ont entraîné des vents forts, beaucoup d'éclairs, de la pluie et de la grêle en masse.

Les plus fortes rafales de vent ont été mesurées à Egolzwil (LU) (132,8 km/h) et à Viège (VS) (108,7 km/h). Pour les deux stations, cela représente un record pour le mois de juin, résument nos confrères de «20Minuten». Les communes tessinoises de Grono (101,9 km/h) et Locarno (93,6 km/h) ont également connu de violentes rafales.

Oberiberg (SZ) et Eggersriet (SG) ont enregistré les pluies les plus violentes en peu de temps. En effet, en l'espace de dix minutes, il est tombé respectivement jusqu'à 22,9 et 22,5 mm de pluie. Altenrhein (SG) et Egolzwil (LU) ont enregistré des cumuls élevés: 17 mm.

Les quantités totales de précipitations les plus élevées ont été enregistrées dans certaines parties des cantons de Lucerne, Berne, Argovie ainsi que Schwyz, St-Gall et Tessin, comme le montre la carte des précipitations de MeteoNews.

Cette carte indique les sommes de précipitations du 5 juin sur l’ensemble de la Suisse. MeteoNews

Le plus grand nombre d'éclairs a été enregistré dans les cantons de Berne (3918) et des Grisons (2952). Suivent ensuite le Tessin (2803) et les cantons de Saint-Gall (2426) et Lucerne (1578). Les cantons qui ont également été frappés par plus de mille coups de foudre sont: l’Argovie (1515), le Valais (1245) et Schwyz (1106).

Ce tableau montre le nombre d'éclairs enregistrés par canton. MeteoNews