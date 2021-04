Depuis, les trois femelles Heri, Rosy et Maya vivent sans mâle. Avec le majestueux Tusker, qui pèse 6160 kilos, elles héritent d’un éléphant qui pèse une tonne de plus que son prédécesseur.

Tusker a vécu aux Pays-Bas, à l’Ouwehands Dierenpark à Rhenen pendant les deux dernières années. Un gardien du Zoo de Bâle y a passé quatre jours et a découvert en détail les particularités de Tusker et les soins qui lui sont prodigués. Le matin du 7 avril, l’éléphant a quitté Rhenen et, 675 kilomètres et dix heures plus tard, il est arrivé sans encombre à Bâle. La soignante néerlandaise de Tusker a voyagé avec lui. Cela lui permettra de s’habituer plus facilement au zoo durant les premiers jours.