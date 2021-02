Plainte contre la médecin cantonale

Concernant l’école Brechbühl, «Le Courrier» relate qu’une plainte pénale a été déposée contre la médecin cantonale pour « violation du secret médical et du secret de fonction » . L’avocat Yves Nidegger, conseiller national UDC et candidat à l’élection complémentaire au Conseil d’Etat, défend deux élèves de l’établissement. Il explique à nos confrères que la décision de placement en quarantaine a été envoyée dans un document en pièce jointe, où étaient réunies les décisions portant sur tous les élèves: « Les données médicales et administratives appartenant à mes clients ont ainsi été envoyées à 300 personnes. » Le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé dit ne pas être au courant d’un dépôt de plainte. Il reconnaît une « maladresse involontaire » , tout en précisant que l’envoi ne comportait aucune information médicale autre que le fait de dire que les personnes concernées avaient été en contact avec un cas positif. Un mail d’excuses a en outre été envoyé 15 minutes après, une fois l’erreur découverte.