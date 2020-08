Genève

Les élèves du Cycle ont plus redoublé que d’ordinaire

L’année scolaire tronquée par l’épidémie de coronavirus a desservi certains adolescents du cycle d’orientation, mais a plutôt été favorable à leurs aînés.

Dans le détail, les taux de non-promotion en 2019-2020 se sont élevés à 17,21% en 9P, 18,71% en 10P et 17,75% en 11P. Il s’agit de pourcentages environ 2% plus élevés que ceux des trois années précédentes (15,68%, 16,52% et 15,47% en 2016-2017; 15,75%, 15,31% et 15,87% en 2017-2018; 15,83%, 15,65% et 13,52% en 2018-2019). Il est cependant à noter que 396 élèves du Cycle d’orientation ont bénéficié d’une dérogation cette année, une possibilité qui n’existait jusqu’alors pas, et qui a été introduite spécialement en raison des bouleversements dus à l’épidémie.