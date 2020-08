Anna 20.08.2020 à 20:02

Pendant que les enfants vont à l'école, les jeunes en boîtes de nuit et dans les bars les séniors sont confinés dans les ems avec un seul droit de visite de 30 minutes par jour sous chapiteau ou extérieur, séparés aux repas, interdit de se rendre visite entre-eux dans les chambres... Les décès augmentent non pas à cause du virus mais de leur perte de joie et de solitude. Je ne peux rendre visite à ma maman que 30 minutes par jour, à 2 mètres sans avoir le droit de l'embrasser. Suis-je plus à risque que le personnel soignant qui l'habille, l'aide à la toilette...? Aberrant.