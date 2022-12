Covid-19: Les élèves genevois restent privés de voyage à l’étranger

La plupart des restrictions liées au Covid ont disparu, mais pas toutes: le canton du bout du lac proscrit encore les voyages scolaires à l’étranger, prolongeant la mesure prise en pleine pandémie. Il s’agit d’un particularisme genevois. Vaud, Fribourg et Neuchâtel ont tous levé cette interdiction à la rentrée.

«La décision nous a été transmise en juin, expose Anne Thorel Ruegsegger, secrétaire générale de la FAPEO, faîtière des associations de parents. Nous avons manifesté notre incompréhension et notre désaccord, toutes les restrictions liées au retour de l’étranger ayant été levées. Ce choix, très limitant pour les élèves, nous paraît avoir été dicté par la crainte, mais on voit mal laquelle.»

Le DIP prévoit un retour à la normale à la rentrée 2023, mais fait déjà des exceptions pour les voyages solidaires (points d’orgues de longs projets) et linguistiques «en lien direct avec les objectifs du plan d’études» - donc pas tous. L’assouplissement «aurait été possible au second semestre», dit David Fernex, du syndicat des maîtres du cycle, mais «beaucoup avaient déjà réservé en Suisse. Par souci d’équité, le statu quo était préférable.»