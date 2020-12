Nigeria : Les élèves kidnappés par Boko Haram ont été libérés

Si un conseiller présidentiel a annoncé la libération des élèves kidnappés la semaine, certains adolescents seraient toujours entre les mains de leurs ravisseurs.

Selon des informations de l’AFP, ce rapt de masse survenu vendredi dernier a été coordonné par ce chef de gang, en collaboration avec deux autres bandits renommés, Idi Minoriti et Dankarami, groupes armés qui terrorisent les populations dans le nord-ouest du Nigeria, et commettent des enlèvements contre rançon et des vols de bétail.