Valais: Les élèves pourraient ne plus redoubler: «Bonne idée, mauvaises raisons»

«La recherche a montré que le redoublement est inefficace pour 85 à 90% des élèves en échec, du point de vue des apprentissages et de la progression des élèves», explique les élus dans leur texte. Samuel Rohrbach, président du Syndicat des enseignants romands, confirme. «Cela dépend des cas, mais pour beaucoup, le risque est que l’élève s’ennuie à répéter les mêmes choses sans forcément mieux les comprendre si elles sont présentées de la même façon. Par contre, le jeune risque d’être stigmatisé en tant que redoublant, et doit se recréer un réseau d’ami dans sa nouvelle classe, ce qui est exigeant. Il faut être sacrément motivé pour réussir dans ces conditions.»

«Construire les alternatives»

La décision valaisanne doit encore passer la rampe au Conseil d’Etat mais elle est déjà bien accueillie par les spécialistes des autres cantons, même si beaucoup estiment qu’elle est un peu illusoire. «Il ne faut pas penser, comme certains l’ont fait, que cela permettra 5 millions de francs d’économie par an, nuance Samuel Rohrbach. Si on veut que ça marche, il faut réinvestir cette somme dans un réel soutien pour les élèves en difficulté.» Des études montrent en effet que les élèves redoublants se retrouvent régulièrement à nouveau en échec deux ans après, quand la phase de «répit» est passée.

A Neuchâtel, champion du redoublement en 2020, l’idée de l’abolir séduit, face aux exemples réussis du Japon ou de la Norvège notamment, qui brillent dans les comparaisons scolaires internationales. Mais on y prend l’objectif par l’autre bout. «Nous avons thématisé cette question avec les directions d’établissements, et il faut maintenant travailler avec les enseignants et les parents pour déconstruire certaines idées reçues sur ses soi-disant bienfaits, explique Jean-Claude Marguet, chef du service de l’enseignement. Il faut également prendre le temps de construire les alternatives.» Après un an, le taux est déjà en train de baisser, se réjouit-il.