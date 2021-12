Vaud : Les élèves pourront décider du prénom ou du pronom qui les définit

Une nouvelle directive, fondée sur l’autodétermination, vise à protéger l’intégrité des élèves LGBTIQ.

École et élèves réfléchiront ensemble aux meilleures solutions pour les problèmes du quotidien (photo prétexte). 20min/Michael Scherrer

Lors de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie du 17 mai 2021, le Département vaudois de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) avait présenté un plan d’action cantonal de prévention pour l’ensemble des établissements de l’école obligatoire et postobligatoire. Un plan établi en réponse aux demandes du terrain dont les mesures visent à protéger l’intégrité des élèves LGBTIQ et à réduire les risques pour leur santé psychique et physique ainsi que pour leur parcours scolaire.

Dévoilée ce lundi, la directive intitulée « Accompagnement des élèves trans et non binaires dans la scolarité obligatoire et postobligatoire » va permettre de répondre aux besoins du terrain dans l’ensemble des lieux de formation du canton. Elle est fondée sur l’autodétermination de l’élève.

Indépendamment du changement à l’état civil

T oute demande doit être prise en considération et accompagnée. Le prénom et le pronom souhaités sont donc respectés et utilisés – indépendamment du changement à l’état civil – par l’ensemble des collaborateurs de l’établissement, ainsi que par le DFJC. Cette utilisation concerne aussi tous les actes et les documents sans portée juridique, tels que les listes de classe, les adresses de courriel, les inscriptions dans les bases de données, etc.

L’école réfléchit avec l’élève aux solutions individuelles les mieux adaptées à son âge, à ses besoins, à sa sécurité, qu’il s’agisse des toilettes, des vestiaires, de l’éducation physique, des camps ou de toute autre situation. Enfin, après un changement officiel à l’état civil, un nouveau titre certifiant l’identité actuelle et la date d’obtention initiale est édité.