Nouvelle-Zélande : Les éleveurs asphyxiés par les taxes sur les pets et rots de vache

La Nouvelle-Zélande veut mettre sur pied la première taxe sur les émissions de méthane et de protoxyde d’azote au monde. Au dam des agriculteurs.

Les vaches produisent du méthane et sont donc une source de pollution.

Le plan controversé du gouvernement néo-zélandais sur la taxation des émissions de gaz à effet de serre du bétail ne passe toujours pas auprès des éleveurs, malgré plusieurs changements. La Nouvelle-Zélande entend mettre sur pied la première taxe sur les émissions de méthane et de protoxyde d’azote au monde, pour contrôler l’empreinte environnementale de ses six millions de vaches et 26 millions de moutons.