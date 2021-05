Genève - Les élus au secours des futurs profs

La situation économique des étudiants en master de la Formation des enseignants du secondaire inquiète les députés genevois. Les futurs enseignants, qui doivent déjà avoir un master en poche avant d’entamer ce cursus, se sont vu retirer l’assurance de pouvoir faire un stage en responsabilité rémunéré durant la première année de leur formation de deux ans. En lieu et place, ils se voient proposer deux stages en accompagnement, non payés. Cette modification et la limitation des heures de remplacements qu’ils peuvent effectuer péjorent leur situation financière à tel point que certains abandonnent en cours de route.

Alertés, le parti socialiste et le PDC se sont fendus, selon la «Tribune de Genève» et «Le Temps», de deux textes afin de leur permettre d’étudier plus sereinement. Les socialistes proposent, par le biais d’une motion, de garantir aux étudiants au moins un stage rémunéré. Le PDC, lui, via un projet de loi, propose que les étudiants de l’IUFE soient éligibles à des bourses, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le Département de l’instruction publique (DIP), reconnaît les difficultés des futurs enseignants. Il souligne que le plafond des heures de remplacement autorisées a été relevé et indique que seuls 18% des étudiants de première année ont été privés de stages rémunérés. Le DIP explique cette situation par le manque de postes inscrits au budget.