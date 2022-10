Les élus débloquent 3 millions pour rénover la ville de Gland (VD)

Gland (VD) : Les élus débloquent 3 millions pour rénover la ville

La conduite d’eau potable sous la rue de la Gare va être changée. Un abri sera construit devant la Pépinière et la zone deviendra cyclable. Les travaux, qui coûteront 2,38 millions de francs, seront lancés dès début 2023.

Le Conseil communal de Gland a décidé de prendre les choses en main. Jeudi soir, les élus ont validé trois gros chantiers. Coût total des travaux: plus de trois millions de francs, rapporte « La Côte ». La rue de la Gare sera la première zone à être rénovée, dès le début de l’année prochaine. La conduite d’eau potable qu’elle abrite sera changée et l’axe deviendra cyclable. Les voitures y seront autorisées, mais les vélos auront la priorité. La construction d’un abri devant le centre de rencontre pour jeunes est également prévue.

Le prix de ce premier projet, le plus ambitieux, s’élève à 2,38 millions de francs. Dès mars 2023, des travaux pour donner vie à un giratoire entre la rue de l’Etraz, la route de Nyon et le Pont Farbel débuteront, pour un montant de 800’000 francs. Enfin, une enveloppe de 285’000 francs a été attribuée afin de déterminer comment rénover le chemin de la Vy-Creuse et de la rue du Perron. Le chantier ne devrait pas démarrer avant 2027.