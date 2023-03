Session du Parlement: Les élus devront peut-être dévoiler ce qu’ils reçoivent des caisses

L’élu soulignait que plus la rémunération qu’un parlementaire reçoit est élevée, plus sa dépendance est grande. Ces fonctions sont en outre généreusement rémunérées, mieux que le travail parlementaire. Or, les députés qui assument des tâches au sein de la direction ou des organisations faîtières des assureurs-maladie siègent dans les commissions de la sécurité sociale et de la santé publique des deux Chambres. «Ils participent aux délibérations et aux votes sur les thèmes qui intéressent les assureurs dans les commissions, mais aussi en séance plénière; souvent, ils font également office de rapporteurs. Le conflit d’intérêts est pour moi clair», a expliqué le Tessinois.