Parlement: Les élus disent non aux six semaines de vacances pour les apprentis

Elle a pointé du doigt une inégalité. Les grandes entreprises comme La Poste, Coop ou Migros ont déjà instauré cette pratique. Pour les PME, par contre, c’est plus compliqué. Raison pour laquelle l’élue demande aussi une aide financière pour soulager les patrons des plus petites entreprises dans la démarche.

«Inconvénients plus nombreux»

Le Conseil fédéral recommandait de rejeter cette motion. Offrir une semaine de plus aux jeunes en apprentissage serait un désavantage pour les patrons et le risque serait que moins de places soient mises sur le marché.

Le gouvernement estime aussi que les apprentis perdraient de précieuses heures d’expérience et ajoute qu’un système étatique de compensation financière pour les PME paraît lourd et compliqué. Le Conseil fédéral reconnaît les avantages d’une telle mesure mais considère «que les inconvénients sont plus nombreux», a argumenté Elisabeth Baume-Schneider.

En fin de journée, le Conseil national a tranché et l’idée a été refusée par 104 voix contre et 79 voix pour. Le PS, les Verts et les Vert’libéraux l’ont soutenue; l’UDC, le PLR et le Centre l’ont refusée.