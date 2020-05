Suisse

Coronavirus: le parlement reprend la main

La session extraordinaire du parlement a commencé lundi à Bernexpo. Elle est entièrement dédiée aux conséquences de la pandémie de Covid-19.

Ce retour du Parlement doit «permettre de dessiner plus précisément les contours de la Suisse de demain, une Suisse qui se relance, progressivement mais sûrement, en s?adaptant aux défis économiques et sanitaires», a encore déclaré la Vaudoise.

Louanges et critiques

Aujourd'hui, c'est au Parlement de reprendre son travail. Que ce soit les présidents des Chambres ou les groupes parlementaires, la plupart ont salué l'action rapide et efficace du gouvernement. Mais chaque parti a affirmé ses priorités et adressé ses critiques.

L'UDC a en particulier lancé plusieurs pointes au Conseil fédéral. «Il y a eu des problèmes, il manquait du matériel sanitaire», a pointé le sénateur Hannes Germann (SH). Le président du parti Albert Rösti (BE) a quant à lui exigé que le droit d'urgence soit abrogé au plus vite.

Redémarrage plus humaniste

A droite, le PLR et le PVL ont plutôt mis en avant la nécessité de relancer au plus vite l'économie. Le déconfinement doit être aussi rapide que possible afin que la société ne sorte pas morte d'avoir survécu au virus, a lancé Olivier Feller (PLR/VD).

A gauche, Roger Nordmann (PS/VD) s'est inquiété d'une levée trop rapide des restrictions et des mesures de protection. Santé et économie ne sont pas contradictoires, a-t-il déclaré. Les Verts veulent quant à eux que cette crise serve à accélérer le tournant vers une économie plus verte. Le camp rose-vert prône aussi un redémarrage plus humaniste, comprenant notamment des réformes du système de santé dont les métiers sont souvent mal rémunérés.