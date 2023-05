Dialecte: Les élus ne pourront pas débattre en schwyzerdütsch au National

«Le dialecte est la langue de toute la population. Il est indépendant du statut social. Il est parlé et compris par tous, et c’est finalement pour nous, Suisses alémaniques, la langue avec laquelle nous avons des relations émotionnelles étroites et dans laquelle nous pouvons nous exprimer de la manière la plus différenciée», a-t-il argumenté. Et de rappeler que plusieurs parlements cantonaux alémaniques permettaient déjà des débats en schwyzerdütsch et que celui-ci avait en plus les faveurs des jeunes et des réseaux sociaux. «Des élus proches du peuple se devraient de renforcer le dialecte en l’utilisant eux-mêmes», a-t-il lancé.