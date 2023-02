Les élus ne veulent pas du droit à 5 semaines de vacances pour tous

Les personnes qui n’ont que quatre semaines de vacances ne seront pas aidées par la loi. 20min

En 2012, des pays ébahis découvraient le peuple suisse qui refusait le droit à six semaines de vacances. Dix ans plus tard, le sujet est de retour sur la table, mais l’issue ne se profile pas différente. Le conseiller national Baptiste Hurni (PS/NE) a proposé en juin de modifier la loi pour que tout salarié ait droit à cinq semaines de vacances (six pour ceux jusqu’à 20 ans révolus). La loi, actuellement, en octroie minimum quatre (cinq pour les personnes jusqu’à vingt ans).

Mais c’est mal parti. La commission des affaires juridiques du National a dit non par 16 voix contre 8 à sa proposition, vendredi. Premier argument: les Suisses ont déjà montré, en refusant six semaines de vacances en 2012, qu’ils n’en souhaitaient pas plus. En outre, on ne doit pas déroger au principe de la liberté contractuelle. C’est aux employeurs de se rendre attractifs en proposant de bonnes conditions de travail.

Pour appuyer le propos de ces élus qui refusent d’inscrire le droit à cinq semaines par année dans la loi, on peut jeter un oeil aux statistiques. Sans que la loi n’ait besoin de changer, le nombre moyen de semaines de vacances n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Selon l’Office fédéral de la statistique, en 2021, la moyenne était de 5,1 semaines par employé. En 1996, on était encore à 4,6 semaines.

Il y a toutefois des différences selon les âges. Pour les actifs de 20 à 49 ans, le chiffre stagne et se trouve, en 2021, à 4,9 semaines. Les secteurs ne sont pas non plus tous logés à la même enseigne. On trouve par exemple 4,3 semaines dans l’agriculture, mais 5,3 semaines en moyenne dans l’administration publique, qui tient le haut du pavé.