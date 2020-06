Canton de Vaud

Les élus octroient 11 millions au rail avec enthousiasme

Les députés ont approuvé mardi les idées du gouvernement pour renforcer les liaisons ferroviaires vaudoises. Une gare à l’EPFL pourrait même être au menu.

Les députés ont soutenu avec enthousiasme le projet du gouvernement. Parmi ses pistes de réflexion prioritaires figurent la diminution du temps de parcours entre Berne et Lausanne, une nouvelle ligne à destination de Genève, une baisse des temps de parcours entre la Broye et Lausanne et une optimisation de la desserte du Chablais.

Des millions censés attirer des milliards

Important noeud à Renens

L'enjeu principal consiste à rester dans le réseau grandes lignes, avec la diminution du temps de parcours entre Lausanne et Berne et la nouvelle ligne Lausanne-Genève, a-t-elle toutefois averti. Au vote, la détermination a été acceptée par 83 oui, 8 non et 12 abstentions.