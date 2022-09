Les États-Unis ont jusqu’à vendredi pour éviter une paralysie

États-Unis : Les élus ont jusqu’à vendredi pour éviter une nouvelle paralysie

Washington et les États-Unis connaîtront-ils un nouveau «shutdown»? Réponse d’ici à vendredi.

Les services fédéraux sont menacés de suspension à minuit vendredi, faute de budget. Les élus discutent d’une mesure qui prolongerait le financement jusqu’à la mi-décembre et devrait comprendre plus de douze milliards de dollars en aide économique et militaire à l’Ukraine. Ils devraient aussi y inclure une enveloppe pour les réfugiés afghans, une autre destinée aux allocations de chauffage en hiver pour les familles à faibles revenus, ainsi que de l’aide à Jackson, ville dans le Mississippi, où des inondations ont fait des ravages.