Suisse : Les élus plus menacés pendant la pandémie, mais peu de condamnations

La pandémie de Covid-19 a entraîné une hausse des insultes et menaces envers des politiciens en Suisse. Mais les condamnations restent rares, a constaté la RTS.

Une deuxième affaire du genre impliquant un conseiller fédéral est également en cours, tout comme pour les conseillers d’État valaisan et genevois Mathias Reynard et Mauro Poggia. La RTS parle aussi d’une enquête qui a permis d’identifier neuf prévenus. Deux ont été déférés devant la justice fédérale et quatre ont déjà été condamnés pour injures dans les cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel, écrit encore la RTS.