Etats-Unis: Les élus se lancent dans une lutte de longue haleine sur l’avortement

États-Unis : Les élus se lancent dans une lutte de longue haleine sur l’avortement

Des élus ont entamé dimanche ce qui s’annonce comme une bataille tendue et durable, aussi bien au niveau des États qu’au Congrès alors que la moitié du pays s’apprête à interdire l’IVG.

Contraception, pilule abortive

Le gouverneur républicain de l’Arkansas Asa Hutchinson a jugé sur NBC que son État, où une mesure similaire a été adoptée, et d’autres devraient maintenant s’atteler à des aides aux mères et aux nouveau-nés, en développant les services d’adoption. Ce conservateur s’est félicité du retour aux États des décisions sur l’avortement, mais il s’est opposé à tout effort du parti républicain pour interdire l’IVG au niveau fédéral ou tenter de réduire l’accès à la contraception. «En Arkansas, le droit à la contraception est important», a-t-il dit. «Il est reconnu. On n’y touchera pas».

La gouverneure républicaine du Dakota du Sud Kristi Noem a de son côté qualifié l’abandon de «Roe v. Wade» de «merveilleuse nouvelle pour la défense de la vie», mais elle a ajouté s’attendre à beaucoup de «débats et discussions» dans son État et ailleurs sur les législations à venir. Elle s’est déclarée favorable à des lois interdisant «les avortements par télémédecine», une allusion aux pilules abortives prescrites en téléconsultation, une pratique approuvée par l’agence américaine des médicaments, la FDA.

«Effroyable»

Sur CNN, la candidate démocrate au poste de gouverneur de Géorgie, Stacey Abrams, a noté que son État allait interdire dans les prochains jours tout avortement après six semaines de grossesse. «C’est effroyable et c’est une erreur, et si je suis gouverneure, je ferai tout mon possible pour revenir dessus».